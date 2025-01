Kenya : la jacinthe d'eau transformée en emballage écologique

La jacinthe d'eau, une plante envahissante qui nuit aux écosystèmes aquatiques du Kenya, est désormais transformée en un matériau biodégradable par une initiative innovante. HyaPak Technologies, une entreprise kényane, utilise cette plante pour fabriquer des sacs biodégradables destinés à l'agriculture. Cette solution vise à réduire la pollution plastique tout en offrant aux pêcheurs un moyen de lutter contre la prolifération de la jacinthe d'eau.

Le projet, qui implique une collaboration avec des pêcheurs locaux, leur permet de récolter et de sécher la jacinthe d'eau avant de la livrer à l'entreprise. En échange, ils sont rémunérés pour leur travail. Ces sacs biodégradables sont utilisés pour l'emballage de semences dans le secteur agricole, et se décomposent naturellement dans le sol, libérant des nutriments bénéfiques pour les plantes et réduisant ainsi la consommation d'eau en irrigation.

Bien que cette solution offre des avantages significatifs pour l'environnement et les pêcheurs, des défis subsistent en ce qui concerne la production à grande échelle.