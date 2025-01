Le forum économique mondial s'ouvre à Davos

La richesse des milliardaires a bondi de 2 000 milliards de dollars en 2024, soit trois fois plus vite que l’année précédente, tandis que le nombre de personnes en situation de pauvreté n’a presque pas évolué depuis 1990.

Oxfam a dénoncé cette inégalité dans son rapport intitulé L’art de prendre sans entreprendre à l’heure où les élites d’affaires se réunissent à Davos, pour le forum économique mondial : d'un côté, la richesse des milliardaires ne cesse d'exploser, augmentant de manière considérable. De l'autre, 44 % de la population mondiale, soit 3,6 milliards de personnes, vivent toujours sous le seuil de pauvreté. Ce chiffre est identique à celui de 1990, ce qui montre qu'aucun progrès réel n'a été accompli dans la réduction de la pauvreté : 3,6 milliards de personnes continuent de vivre dans des conditions précaires , a expliqué Amitabh Behar, directeur exécutif d'Oxfam International

Le rapport montre également que, contrairement aux idées reçues, les milliardaires n’ont pour la plupart pas eu à gagner leur fortune, 60 % de leur richesse provenant d’un héritage, de situations de monopole ou de liens de connivence.

Les richesses imméritées et le colonialisme figurent parmi les causes majeures de l’accumulation de richesses par les milliardaires. Oxfam appelle les États à agir sans tarder pour réduire les inégalités et mettre un terme à l’extrême richesse en réduisant les inégalités, en taxant les plus grosses fortunes et en mettant fin au transfert des richesses des pays du Sud vers ceux du Nord