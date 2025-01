Manifestation devant le parlement israélien à Jérusalem pour exiger un accord sur les otages à Gaza

Des manifestants ont formé une chaîne humaine devant le parlement israélien pour demander la libération de tous les otages détenus à Gaza depuis les attaques du 7 octobre par des militants du Hamas. Les discussions entre Israël et le Hamas, menées indirectement depuis plus d'un an, visent un échange d'otages contre des prisonniers palestiniens. Cependant, les négociations sont bloquées sur plusieurs points, notamment les détails de l’échange, la durée du cessez-le-feu et le retrait des forces israéliennes. Pendant ce temps, des frappes israéliennes tuent des Palestiniens chaque jour, et la majorité des habitants de Gaza vivent dans des conditions précaires. Les familles des otages israéliens organisent des rassemblements pour exiger un accord.