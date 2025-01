L'estonien Jaan Roose achève une étonnante marche à travers les gratte-ciel de Dubaï, à plus de 200 mètres de hauteur

Jaan Roose, triple champion du monde de slackline, a réalisé une nouvelle première mondiale en marchant sur la corde raide entre les tours Jumeirah Emirates à Dubaï, à une hauteur de 224 mètres et une portée de 100 mètres. Cet exploit a marqué le début de la troisième édition du sommet 1 Billion Followers, le plus grand événement mondial pour l'économie des créateurs de contenu. L'exploit de Roose, avec les gratte-ciel futuristes de Dubaï en toile de fond, est l'un des plus impressionnants visuellement à ce jour.