Un retraité de 84 ans réussit à mettre en fuite un voleur dans une laverie

L'incident s'est déroulé le 7 janvier à 7 heures du matin, alors que Ron Croker, 84 ans, utilisait un sèche-linge dans une laverie. Un voleur masqué est entré, exigeant de l'argent et proférant des menaces, mais Ron Croker a courageusement tenu bon, utilisant son jean plié en deux et enroulé autour de sa main pour repousser l'assaillant. Malgré une deuxième tentative, l'acharnement du retraité a forcé le voleur à s'enfuir. Bien que légèrement contusionné et secoué, Ron Croker est en bonne santé. Une collecte de fonds en son honneur a déjà dépassé les 2 000 livres sterling. La police du South Yorkshire a confirmé qu'un homme de 42 ans avait été arrêté et inculpé de tentative de vol. Il reste en garde à vue avant de comparaître devant le tribunal le 7 février prochain.