Les incendies en Californie risquent de creuser les inégalités

La vue des demeures de célébrités et des monuments du cinéma réduits en cendres peut donner l’impression que les incendies qui ravagent la région de Los Angeles n'ont touché qu'une constellation de stars de cinéma.

Mais une promenade dans les quartiers calcinés autour d’Altadena montre que les incendies ont également détruit un havre remarquable pour des générations de familles noires qui évitent les pratiques discriminatoires en matière de logement ailleurs. Il s’agit de communautés de diversité raciale et économique, où de nombreuses personnes sont propriétaires de leur propre maison.

Certains craignent désormais que les incendies les plus destructeurs de l’histoire de la Californie n’aient changé la donne pour de bon. La reprise et la reconstruction pourraient être hors de portée pour beaucoup, et les pressions de la gentrification pourraient être renouvelées.

Samantha Santoro, 22 ans, étudiante de première génération à Cal Poly Pomona, se souvient avoir été agacée lorsque la couverture médiatique initiale des incendies de forêt s’est davantage concentrée sur les célébrités. Elle et sa sœur, qui étudie à l'université de Berkeley, s'inquiètent de la façon dont leurs parents immigrés mexicains et leurs voisins de la classe ouvrière qui ont perdu leur maison à Altadena vont évoluer.

« Nous ne nous disons pas : "Oh, je vais juste aller dans ma deuxième maison et y rester" », a déclaré Santoro.

Le propriétaire de la maison familiale de deux chambres avec piscine n'avait jamais augmenté le loyer de 1 650 $, ce qui permettait aux Santoro d'élever leurs filles à moindre coût. Aujourd'hui, ils vivent temporairement chez un parent à Pasadena. La famille a une assurance habitation, mais pas grand-chose d'autre.

« Je pense qu'il est difficile de croire que vous n'avez rien », a déclaré Santoro, en larmes, en pensant à ses parents. « Tout ce pour quoi ils ont travaillé se trouvait dans cette maison. »

Altadena était un mélange de minuscules bungalows et de magnifiques manoirs. La communauté de 42 000 habitants comprend des familles de cols bleus, des artistes, des travailleurs de l'industrie du divertissement et des cols blancs. Environ 58 % des résidents ne sont pas blancs, un quart d'entre eux sont hispaniques et près d'un cinquième sont noirs, selon les données du recensement.

Pendant l'ère des droits civiques, Altadena est devenue une terre rare d'opportunités pour les Noirs américains d'atteindre la classe moyenne sans les pratiques discriminatoires consistant à leur refuser l'accès au crédit. Ils gardaient leur maison au sein de la famille et aidaient les autres à s'épanouir. Aujourd'hui, le taux de propriété des Noirs y est de 81,5 %, soit près du double du taux national.

C'est impressionnant si l'on considère que 92 % des 15 000 résidences d'Altadena sont des maisons unifamiliales, selon l'enquête communautaire américaine du recensement de 2023. Le revenu médian est supérieur à 129 000 dollars. Un peu plus de 7 % des résidents vivent dans la pauvreté.

Victoria Knapp, présidente du conseil municipal d'Altadena, craint que les incendies n'aient irrémédiablement changé le paysage pour ces familles.

« Quelqu'un va l'acheter et y développer on ne sait quoi. Et cela va changer le caractère d'Altadena", a déclaré Knapp, ajoutant que ceux qui ont moins de ressources seront touchés de manière disproportionnée.

La famille de Kenneth Snowden, 57 ans, était l'une des familles noires qui ont pu acheter une maison en 1962. Cette maison, ainsi que celle que Snowden a achetée il y a près de 20 ans, ont toutes deux disparu.

Il met au défi les responsables de l'État et du gouvernement fédéral d'aider équitablement toutes les communautés touchées par les incendies, car "votre maison de 40 millions de dollars n'est pas différente de ma maison de 2 millions de dollars".

Snowden veut pouvoir obtenir des prêts immobiliers à 0 % d'intérêt. "Donnez-nous la possibilité de reconstruire, de recommencer nos vies", a-t-il déclaré. "Si vous pouvez dépenser des milliards de dollars pour mener une guerre, vous pouvez dépenser un milliard de dollars pour nous aider à revenir là où nous étions".

Shawn Brown a perdu non seulement sa maison, mais aussi l'école publique à charte qu'elle avait fondée à Altadena. Elle avait un message pour les autres propriétaires noirs qui pourraient être tentés par des offres pour leur propriété : « Je leur dirais de rester forts, de reconstruire, de poursuivre le progrès générationnel des Afro-Américains. »

Elle et d'autres membres du personnel de la Pasadena Rosebud Academy tentent de collecter des fonds pour reconstruire tout en recherchant des sites temporaires dans les églises.

Mais même certaines églises ont brûlé. À l'église baptiste d'Altadena, le clocher est à peu près la seule chose qui reste debout.

Le révérend George Van Alstine et d'autres tentent d'aider plus de 10 membres de l'église qui ont perdu leur maison en ayant des besoins tels que la gestion des assurances et des aides fédérales. Le pasteur craint que les incendies ne conduisent à une gentrification, les paroissiens noirs, qui représentent la moitié de la congrégation, en payant le prix.

« Nous voyons un certain nombre de familles qui vont probablement devoir quitter la région parce que la reconstruction à Altadena sera trop chère pour elles », a-t-il déclaré.

La photographe Daniela Dawson, 32 ans, qui avait deux emplois pour répondre aux besoins 2 200 $ de loyer pour son studio, elle a fui les incendies avec son SUV Hyundai et son chat, Lola. Elle a perdu presque tout le reste, y compris des milliers de dollars de matériel photo.

Je n'ai pas d'assurance locataire. « Évidemment, maintenant, j'y pense. J'aimerais bien l'avoir », a-t-elle dit.

Dawson prévoit de retourner en Arizona, où elle vivait auparavant, et de se ressourcer. Mais elle ne reviendra probablement pas à Altadena.