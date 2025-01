Des prières pour les victimes du séisme au Tibet

Un séisme de magnitude 7,1 a frappé mardi 7 janvier une région de haute altitude au Tibet, près de Shigatse, causant au moins 126 morts et 188 blessés. Plus de 500 répliques ont suivi le séisme, survenu près de la frontière népalaise et du mont Everest. Les secouristes ont poursuivi leurs recherches dans des conditions glaciales, tandis que des tentes et articles de secours ont été distribués aux survivants.