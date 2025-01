Une nouvelle aire de jeux pour les bébés pandas du zoo de Berlin

Nées en 2024, les sœurs sont désormais suffisamment grandes pour quitter leur petit parc pour un environnement plus spacieux et stimulant. Dans leur nouvelle aire de jeu, Leni et Lotti ont suffisamment d'espace pour ramper, grimper et explorer sous l'œil vigilant de leur mère de 11 ans, Meng Meng. Le personnel du zoo espère que cette transition favorisera le développement sain des pandas alors qu'ils continuent de grandir et de s'épanouir.