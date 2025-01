USA : Zoe Saldaña et Viola Davis récompensées aux Golden Globes

Lors de la 82e cérémonie des Golden Globes, deux grandes figures féminines du cinéma ont été particulièrement honorées : Zoe Saldaña et Viola Davis. Chacune d'elles a remporté une distinction importante, consolidant ainsi leur place parmi les grandes actrices du cinéma mondial.

Zoe Saldaña a remporté le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical ou une comédie pour son rôle dans Emilia Pérez, un film innovant et audacieux réalisé par Jacques Audiard. Saldaña, émue par cette reconnaissance, a exprimé sa gratitude et sa passion pour l'art dramatique. Dans une déclaration poignante lors de la cérémonie, elle a partagé une réflexion personnelle sur sa carrière :

"J'ai 46 ans. Il y a quelques années, j'ai envisagé des plans B, comme m'établir sur une propriété familiale, cultiver un jardin et devenir, vous savez, la mère de famille la plus sexy dans mon esprit. Mais la vérité, c'est que je suis une artiste dans l'âme. Et je dois créer chaque jour. Sinon, je ne sais même pas pourquoi je suis ici. C'est en me laissant créer que mes proches peuvent avoir le meilleur de moi. Je suis donc profondément reconnaissante à des cinéastes comme Jacques Audiard, qui, après de nombreuses conversations et auditions, ont cru en moi et ont décidé de parier sur moi."

Cette victoire pour Saldaña s'inscrit dans une carrière marquée par sa capacité à prendre des risques et à incarner des rôles qui dépassent les frontières des genres cinématographiques traditionnels. Elle a également révélé que le réalisateur James Cameron, avec qui elle collabore sur Avatar, l'avait félicitée après cette victoire, un soutien qui l'encourage à continuer à évoluer en tant qu'artiste.

Viola Davis : une reconnaissance pour son engagement et sa puissance

De son côté, Viola Davis a remporté le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique pour son rôle de général dans The Woman King. Cette distinction vient couronner une carrière qui a brisé de nombreuses barrières pour les femmes, et plus particulièrement pour les actrices noires, dans un milieu souvent perçu comme conservateur et peu inclusif.

Davis, en incarnant l'histoire de ces femmes guerrières, a offert une prestation inoubliable, saluée par la critique et le public. De plus, lors du gala d'ouverture de la cérémonie, Viola Davis a reçu le prestigieux prix Cecil B. DeMille, une distinction célébrant l'excellence et la contribution exceptionnelle d'une carrière, confirmant sa position de pionnière dans l'industrie cinématographique.

La 82e édition des Golden Globes a également été l'occasion de mettre en lumière des performances exceptionnelles, avec des prix attribués à de nombreux acteurs et films remarquables. Cependant, les victoires de Saldaña et Davis ont retenu l'attention et sont devenues des symboles de l'évolution du cinéma contemporain, où les rôles forts et diversifiés pour les femmes sont de plus en plus reconnus.