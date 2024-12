Soudan : guerre civile et crise climatique, une double tragédie

Le Soudan, déjà ravagé par une guerre civile qui a éclaté en avril 2023, subit également les effets dévastateurs du changement climatique.

Plus de 12 millions de personnes sont aujourd’hui déplacées ou réfugiées, tandis que des inondations catastrophiques amplifient les souffrances de la population. Nisreen Elsaim, militante pour la paix et le climat, témoigne de ce double fléau qui plonge le pays dans une crise sans précédent.

« La matinée du samedi 15 avril 2023 était tout à fait normale jusqu'à ce que nous entendions une très grosse explosion qui a fait trembler toute notre maison. Malheureusement, ces explosions et ces bruits n'ont jamais cessé. En fait, jusqu'à présent, cela fait plus de 600 jours que la guerre a commencé au Soudan. Nous sommes restés dans notre maison pendant trois semaines, puis nous avons commencé à manquer de nourriture, d'eau et d'électricité. Nous avons alors dû déménager », raconte Nisreen Elsaim, aujourd’hui réfugiée.

Une double catastrophe humanitaire

La guerre n’a pas seulement poussé des millions de Soudanais à l’exil ; elle a aussi aggravé leur vulnérabilité face aux catastrophes naturelles. Lors de la dernière saison des pluies, des inondations historiques ont submergé une surface plus vaste que celle de l’Allemagne. Des milliers de camps de déplacés se sont retrouvés sous les eaux.

« Quelques mois plus tard, lors de la dernière saison des pluies, nous avons subi une inondation dévastatrice. La guerre au Soudan a fait plus de 12 millions de réfugiés et de personnes déplacées. Le plus grand nombre de personnes déplacées s'est concentré dans les États inondés. La zone totale qui a été inondée est plus grande que l'Allemagne en termes de superficie et il est certain qu'une grande partie des camps s'y trouvaient. Actuellement, le Soudan vit la plus grande crise humanitaire jamais connue », explique Nisreen Elsaim.

La militante appelle à une refonte des politiques humanitaires. Selon elle, l’impact du changement climatique doit être intégré dans toute réponse aux crises. « Nous devons tenir compte du changement climatique lorsque nous planifions des interventions humanitaires. Faire de l'humanitaire sensible au climat n'est pas un privilège à l'heure actuelle. C'est une clé et c'est un devoir, fondamentalement. Sinon, tous nos efforts humanitaires seront noyés dans l'eau », souligne-t-elle.

Alors que les conflits exacerbent les vulnérabilités climatiques et que le changement climatique amplifie les tensions, le Soudan incarne aujourd’hui une tragédie où guerre et environnement s’entrelacent pour créer une des pires crises humanitaires au monde. L’ampleur des besoins dépasse celles de pays comme l’Ukraine et Gaza réunis, alerte Nisreen Elsaim.

Face à l’urgence, la communauté internationale est appelée à agir de manière concertée. Cela passe par une assistance immédiate pour les déplacés, mais aussi par une planification à long terme prenant en compte les défis climatiques. Le Soudan, victime d’une spirale destructrice, attend des solutions durables pour enrayer un cycle de violence et de désastres qui menace de s’intensifier.