Pour 2025, les Soudanais aspirent à la paix et le retour des disparus

Au Soudan, de nombreuses familles continuent de vivre dans l'angoisse, sans aucune nouvelle de leurs proches ni réponses sur leur sort.

Parmi elles, la famille d'Ahmed, qui demeure dans une quête désespérée pour retrouver son fils. Malgré trois jours de recherches intenses, aucune trace de son fils n’a été retrouvée. Ahmed redoute le pire : il craint que son fils n’ait été arrêté ou enrôlé de force dans le chaos du conflit : la disparition de mon fils me remplit d'une douleur profonde. Chaque jour, j'espère avec tout mon cœur le revoir bientôt. Je rêve souvent de son retour à la maison, mais à mon réveil, il n'est pas là. Je continue de prier, avec l'espoir qu'il me retrouve rapidement.

De même, la famille de Muhammad Hassan a été cruellement marquée par le conflit. Son frère, Osman Hassan, a disparu au milieu des violents affrontements à Omdurman. Depuis ce jour, aucune nouvelle de lui n’est parvenue à sa famille, laissant un vide insupportable et des questions sans réponse : pour ce qui est de nos sentiments, je tiens dans mes bras le fils d'Osman, qui attend impatiemment le retour de son père. Il n'avait que sept ans lorsque Osman a disparu. Bien qu'il soit encore un enfant et ne comprenne pas pleinement ce qui se passe, la perte soudaine de son père est une épreuve déchirante et profondément douloureuse pour quelqu'un d'aussi jeune.

Malgré de nombreuses tentatives pour retrouver Osman, que ce soit par l'intermédiaire de ses proches, des réseaux sociaux ou des organisations humanitaires, sa famille n’a reçu aucune information fiable sur son sort. Cependant, l’arrivée de la nouvelle année ravive un peu d’espoir, la famille de Muhammad Hassan : nous espérons qu’avec la nouvelle année, les personnes disparues retrouveront leur chemin vers leurs foyers, et que notre pays renouera avec la sécurité et la stabilité qu’il connaissait avant la guerre. Plus jamais de guerre. Je souhaite adresser un message aux deux parties du conflit : placez les intérêts du peuple soudanais au-dessus de tout, car c’est lui qui porte le poids de cette tragédie, explique Mohammad Hassan.

De nombreux Soudanais placent un énorme espoir dans cette année 2025, un espoir profond de voir enfin la paix revenir dans leur pays. Ils rêvent d’un futur où les souffrances du passé laisseront place à un avenir plus serein.