Soudan du sud : retour progressif des réfugiés après les violences à Tambura

Des milliers de personnes déplacées en raison des violences à Tambura, dans l'État de l'Équatoria occidental au Sud-Soudan, commencent à revenir chez elles après plusieurs semaines de déplacements forcés. Ces violences, qui ont défiguré la région, ont poussé les populations à fuir vers des zones plus sûres, notamment à proximité des bases temporaires des Nations Unies.

La Mission des Nations Unies au Sud-Soudan (UNMISS) a signalé un retour progressif des déplacés, maintenant que la situation est plus calme. Zeferina, une habitante déplacée de la région d'Akpa, raconte les difficultés de cette période difficile : « La guerre nous a déplacés. Nous sommes ici dans la brousse depuis environ deux semaines. De nombreuses personnes sont mortes dans notre village d'Akpa, l'hôpital de notre région est vandalisé, nos dirigeants locaux ont quitté la région, et nous aussi. Nous ne connaissons pas les hommes armés qui tuent notre peuple. Nous sommes toujours là. Nous ne pouvons pas nous déplacer parce que nous n'avons aucun moyen de transport pour emmener nos enfants dans une zone plus sûre. C'est difficile pour nous. »

Malgré le retour progressif des déplacés, la situation reste fragile. Les autorités locales et l'ONU continuent de surveiller les conditions de sécurité, alors que des patrouilles régulières sont effectuées pour assurer la protection des populations. Le Colonel Shams Sittique, observateur militaire principal de l'UNMISS, précise : « Actuellement, nous faisons de notre mieux du côté de l'UNMISS pour surveiller la situation, effectuer des patrouilles dans la zone, et nous essayons de contrôler la situation. »

Les déplacés qui reviennent chez eux doivent faire face à des défis considérables. Beaucoup de villages restent dévastés par les conflits, les infrastructures sont endommagées et les moyens de transport manquent. Les Nations Unies, en collaboration avec les autorités locales, poursuivent leurs efforts pour fournir une aide humanitaire et assurer la sécurité de ces retours.

Le retour des déplacés fait partie d'un processus plus large de stabilisation de la région, mais il reste conditionné par la situation sécuritaire et l'absence d'infrastructures fonctionnelles. Alors que des millions de Sud-Soudanais ont été affectés par les violences et les déplacements, le pays continue de se relever lentement de ses conflits internes, dans un contexte de reconstruction et de recherche de paix durable.