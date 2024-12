Sierra Leone : après l'amputation, la renaissance par l'agriculture

Lahai Makieu a frappé le bambou avec une machette jusqu'à ce qu'il se brise et tombe. En équilibre sur sa béquille, il a tendu la main pour le ramasser. Mais ses collègues ont tiré l'autre extrémité du bambou et il est tombé dans l'herbe épaisse.

« Ils ont oublié que j'avais une jambe », a déclaré l'homme de 45 ans en riant. L'entraîneur d'un centre pour agriculteurs amputés s'est relevé et a ajouté : « Nous tombons et nous nous relevons. »

Cette phrase résume son parcours depuis la guerre civile en Sierra Leone. De 1991 à 2002, le conflit dans ce pays d'Afrique de l'Ouest a créé quelque 28 000 amputés comme lui. L'amputation à la machette était l'une des tactiques terroristes des rebelles.

Mais même aujourd'hui, les taux d'amputation restent élevés en Sierra Leone en raison des accidents de moto, des soins médicaux médiocres et des retards de traitement par les guérisseurs traditionnels, selon les chercheurs médicaux. Le gouvernement ne collecte pas de données sur les amputés, mais les Nations Unies estiment qu'il y a environ 500 000 personnes handicapées dans le pays.

Makieu a été amputé de la jambe gauche alors qu’il était enfant après avoir été abattu par des rebelles. Il n’a reçu aucune attention médicale pendant une semaine.

Plus de 20 ans plus tard, dans un pays classé parmi les derniers de l’indice de développement des Nations Unies, les amputés sont toujours victimes de discrimination, souvent considérée comme un souvenir honteux de la guerre civile. Beaucoup se retrouvent à mendier et vivent dans la rue.

« Personne ne se soucie de vous en tant qu’amputé en Sierra Leone », a déclaré Makieu.

L’initiative Farming on Crutches, où Makieu travaille près de la capitale, Freetown, offre un refuge rare. Elle vise à redonner confiance et indépendance aux amputés en leur enseignant les compétences nécessaires pour démarrer une entreprise agricole. Ils ont formé 100 amputés et souhaitent étendre leur activité.

La formation a transformé la vie de Makieu. Après son amputation en 2002, il vivait dans une petite pièce avec un ami à Freetown, dépendant de lui pour la nourriture, l’argent et le logement.

Dans un camp de déplacés pour 270 amputés à Freetown, il a rencontré Mambud Samai, fondateur de Farming on Crutches et pasteur.

« Beaucoup (d’amputés) sont rejetés par leur famille et leur communauté. Ils ne croient pas qu’ils ont de l’amour », a déclaré Samai, 51 ans. Il s’est senti poussé à aider après avoir été lui-même réfugié en Guinée pendant la guerre civile.

D’abord, Samai a organisé des matchs de football de plage pour les amputés à Freetown, renforçant leur confiance. Lors d’une visite en Sierra Leone, le secrétaire général de l’ONU Ban Ki-Moon a vu le projet et a financé un site pour un club de football pour amputés à l’extérieur de la capitale.

Mais Samai a décidé que le football ne suffisait pas. En tant qu’agriculteur, il voyait l’agriculture comme une voie vers l’autosuffisance. En 2020, il a créé une ferme de démonstration pour apprendre aux amputés à cultiver et à devenir des leaders ruraux.

Le nom de son projet reflète l’utilisation répandue de béquilles par les amputés au lieu de prothèses de jambe en Sierra Leone. Les donateurs étrangers les ont distribués après la guerre civile, mais beaucoup de gens disent qu'ils ne sont pas bien ajustés et provoquent des plaies. Et la seule clinique prothétique du pays est trop chère pour beaucoup.

Makieu a été l'un des premiers stagiaires de Farming on Crutches en 2022. Il a appris à utiliser les déchets agricoles comme engrais organique et les bâtons de bambou pour les clôtures. Il a créé une petite exploitation agricole cette année avec sa femme, Zanib, également amputée. Ils se sont rencontrés pendant la formation et ont maintenant un enfant.

Makieu veut inspirer les futurs agriculteurs

« C'est mon rêve d'enseigner aux gens la vie. Il s'agit de changer d'état d'esprit », a-t-il déclaré.

La brume matinale s'est répandue sur les montagnes voisines alors que le camp se levait pour les exercices avant une journée épuisante. Ils se sont rassemblés en cercle, harmonisant des chansons locales avant que Samai ne parle.

« Nous sommes créés pour la camaraderie, pas pour l'isolement », a-t-il déclaré. « Quand nous revenons, nous ne sommes plus comme nous sommes venus. Nous rentrons chez nous pour servir notre communauté en tant que leaders ruraux. »

Makieu a ajouté : « Je gagne ma vie grâce à l’agriculture, j’ai rencontré ma femme ici. Cette formation peut être très enrichissante pour vous. »

Mais la grande majorité des amputés en Sierra Leone ne bénéficient pas d’un tel soutien.

Alimany Kani, 30 ans, vit dans un camp construit par le Conseil norvégien pour les réfugiés pour les amputés dans la banlieue de Freetown. Il a perdu sa jambe quand il était bébé, à cause de la même balle qui a tué son père pendant la guerre civile. Bien qu’il soit titulaire d’une maîtrise en travail social, il ne trouve pas d’emploi.

« Même si vous avez des qualifications, une personne valide mais moins instruite obtiendra toujours un emploi », a déclaré Kani.

La Commission nationale des personnes handicapées de la Sierra Leone a déclaré à AP que la discrimination envers les amputés s’est améliorée au cours de la dernière décennie depuis que la loi sur le handicap de 2011 visait à offrir des chances égales et à punir la discrimination.

Kani a fermement exprimé son désaccord et a appelé le gouvernement à accorder des réparations aux victimes de la guerre civile. En 2009, la Commission vérité et réconciliation de la Sierra Leone a recommandé que les amputés reçoivent des pensions, un accès aux soins de santé, un logement et une éducation.

Mais beaucoup de ces promesses ne sont pas tenues, y compris pour Kani. Selon l’Organisation internationale pour les migrations de l’ONU, seuls 1 300 des 32 000 amputés ont reçu une indemnisation complète en raison du manque de ressources.

« Le gouvernement ne tient pas ses promesses. C’est inhumain », a déclaré Kani.

Il y a actuellement Le gouvernement n'apporte pas de soutien spécifique aux amputés, a indiqué la Commission nationale pour les personnes handicapées.

Le ministère de la Santé de la Sierra Leone, le bureau du président et le bureau de la Commission nationale pour l'action sociale qui gère le programme de réparations n'ont pas répondu aux questions.

Une association caritative agricole britannique, Pasture for Life, finance entièrement Farming on Crutches, mais Samai a déclaré qu'elle avait besoin du soutien du gouvernement sierra-léonais pour se développer.

Entre-temps, le gouvernement investit plus de 600 millions de dollars dans l'agriculture, mais certains pensent que cela profitera largement à l'agriculture à grande échelle plutôt qu'aux petits agriculteurs, comme les stagiaires de Farming on Crutches, qui représentent 70 % de la population.

Deux de ces petits exploitants sont des cousins ​​et des stagiaires de Farming on Crutches, Amara et Moustapha Jalloh, âgés de 19 et 21 ans, dans le centre de la Sierra Leone.

Tous deux ont récemment récolté du riz et du manioc. Moustapha, qui est né sans jambe, a déclaré que son surplus de récolte lui a permis de payer une formation en informatique. Il rêve de devenir ingénieur agronome.

« Toute histoire de réussite doit nécessairement comporter des expériences douloureuses », a-t-il déclaré.