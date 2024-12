Football : Bukayo Saka retrouve le coach de son enfance

Bukayo Saka, star de l'Angleterre et ambassadeur de Chase, a retrouvé Colin Nixon, son premier entraîneur de football , pour célébrer l'impact remarquable que les entraîneurs peuvent avoir sur les individus et les communautés locales.

Colin Nixon, qui a repéré le talent de Bukayo Saka à l'âge de six ans et lui a donné l'opportunité de jouer dans son club local de l'ouest de Londres, le Greenford Celtic, a été invité à des retrouvailles émouvantes avec l'ailier de classe mondiale. Les deux hommes ont ainsi fait un voyage dans le temps, revivant les moments marquants de leur première rencontre

Nixon était le manager de l'équipe, et au sein de cette équipe, il a offert à neuf ou dix joueurs l'opportunité de venir s'entraîner chaque week-end, de jouer des matchs, de s'amuser et de vivre des moments de bonheur, tout en les éloignant d'autres activités qui auraient pu avoir un impact négatif sur leur vie, moi y compris. Je suis ici aujourd'hui grâce à lui, car il a été l'une des personnes qui m'ont donné la chance de jouer au football et de commencer à m'impliquer dans ce sport. Je pense donc que lui, ainsi que d'autres entraîneurs dans les communautés locales, jouent un rôle crucial pour aider les enfants de cette génération à se construire et à faire des choix positifs, a fait remarquer Saka.

Ces retrouvailles entre Bukayo Saka et Colin Nixon interviennent après que la banque Chase, en collaboration avec les clubs anglais de football, a lancé le programme d'entraînement de football pour permettre à de jeunes talents d'accéder à des opportunités dans le monde du football, tout en soutenant le développement des entraîneurs à tous les niveaux.