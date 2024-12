No Comment : incroyable entrainement des parachutistes taiwanais

Le colonel Chen Kuan-yu, commandant du centre d’entraînement aéroporté de l’armée, a expliqué que le pays se préoccupe principalement de la défense, mais que le maintien de la capacité aéroportée reste important comme moyen d’infiltration dans les zones de guerre en cas de conflit armé. L’entraînement intervient à un moment de tensions entre la Chine et Taïwan. La Chine revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire et affirme qu’il doit passer sous son contrôle. Entre lundi et mardi, la Chine a envoyé 10 avions militaires et sept avions vers Taïwan, selon le ministère de la Défense de Taïwan. Quatre des avions ont traversé la ligne médiane du détroit de Taïwan qui forme une frontière officieuse entre les deux parties.