Deuil national en France alors que les craintes d'épidémie augmentent à Mayotte

La France a observé une journée de deuil national, ce lundi 23 décembre. Le Président Emmanuel Macron et le Premier ministre Bayrou ont rendu hommage aux victimes en promettant un soutien international pour reconstruire Mayotte. Les équipes d'urgence acheminent de la nourriture, de l'eau et de l'aide, mais les efforts de reconstruction sont entravés par l'ampleur des destructions. À ce jour, 35 décès ont été confirmés, mais les autorités préviennent que le bilan est probablement beaucoup plus lourd.