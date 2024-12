Le pape François appelle les nations à surmonter les divisions

Le pape François, dans son traditionnel message de Noël de mercredi, a exhorté « tous les peuples de toutes les nations » à trouver le courage pendant cette Année Sainte « pour faire taire le bruit des armes et surmonter les divisions » qui affligent le monde, du Moyen-Orient à l'Ukraine, de l'Afrique à l'Asie.

Le discours « Urbi et Orbi » – « À la ville et au monde » – du pontife sert de résumé des malheurs auxquels le monde est confronté cette année. Alors que Noël coïncidait avec le début de la célébration de l'Année Sainte 2025 qu'il a dédiée à l'espérance, François a appelé à une large réconciliation, « même (avec) nos ennemis ».

« J'invite chaque individu, et tous les peuples de toutes les nations... à devenir des pèlerins d'espérance », a déclaré le pape depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre devant une foule de personnes en contrebas.

Le pape a invoqué la Porte Sainte de Saint-Pierre, qu'il a ouverte la veille de Noël pour lancer le Jubilé de 2025, comme représentant la miséricorde de Dieu, qui, selon lui, abat les murs de division et dissipe la haine.

Il a appelé au silence des armes dans l'Ukraine déchirée par la guerre et au Moyen-Orient, citant en particulier les communautés chrétiennes d'Israël et des territoires palestiniens, ainsi que du Liban et de la Syrie. François a réitéré ses appels à la libération des otages pris à Israël par le Hamas le 7 octobre 2023.

Les pèlerins ont fait la queue le jour de Noël pour franchir la grande Porte Sainte à l'entrée de Saint-Pierre, car le Jubilé devrait amener quelque 32 millions de fidèles catholiques à Rome. Traverser la Porte Sainte est l'un des moyens par lesquels les fidèles peuvent obtenir des indulgences, ou le pardon des péchés lors d'un Jubilé, une tradition qui a lieu une fois tous les vingt-cinq ans et qui remonte à 1300.

« On se sent tellement humble quand on franchit la porte, qu'une fois qu'on la franchit, c'est presque comme une libération, une libération des émotions », a déclaré Blanca Martin, une pèlerine de San Diego. « On a l'impression qu'on est maintenant capable de lâcher prise et de tout remettre entre les mains de Dieu. Vous voyez, je suis émotive. C'est tout simplement une belle expérience. »

Les pèlerins se soumettent aux contrôles de sécurité, dans un contexte de nouvelles préoccupations de sécurité suite à l'attaque meurtrière sur un marché de Noël en Allemagne.

Un miracle de Chrismukkah alors que Hanukkah et Noël coïncident

Hanukkah, la fête des lumières du judaïsme qui dure huit jours, commence cette année le jour de Noël, ce qui n'a eu lieu que quatre fois depuis 1900.

La confluence des calendriers a inspiré certains chefs religieux à organiser des rassemblements interconfessionnels, comme une fête de Hanukkah organisée la semaine dernière par plusieurs organisations juives à Houston, au Texas, réunissant des membres des communautés latino et juive de la ville pour des latkes, la traditionnelle galette de pommes de terre consommée à Hanukkah, garnie de guacamole et de salsa.

Alors que Hanukkah est censée être une fête joyeuse et festive, les rabbins notent qu'elle a lieu cette année alors que les guerres font rage au Moyen-Orient et que les craintes augmentent face aux incidents antisémites généralisés. Les fêtes se chevauchent rarement car le calendrier juif est basé sur les cycles lunaires et n'est pas synchronisé avec Le calendrier grégorien, qui fixe Noël au 25 décembre.

La dernière fois que Hanoukka a commencé le jour de Noël, c'était en 2005.

L'Ukraine célèbre son deuxième Noël en guerre

Sur les lignes de front de l'est de l'Ukraine, les soldats ont passé un autre Noël enfermés dans des batailles acharnées avec les forces russes. C'est leur deuxième Noël en guerre et loin de chez eux depuis l'invasion russe à grande échelle en février 2022.

Un soldat portant l'indicatif d'appel OREL, le commandant ukrainien du 211e bataillon, a déclaré qu'il avait oublié que c'était le jour de Noël.

« Honnêtement, je ne me suis souvenu de cette fête que le soir (après que) quelqu'un a écrit dans le groupe qu'aujourd'hui est un jour férié », a-t-il déclaré. « Nous n'avons pas de vacances, pas de week-ends. ... Je ne sais pas, je n'ai aucun sentiment, tout est simple, tout est gris, et mes pensées ne concernent que la façon de préserver mon personnel et de stopper l'ennemi. »

D'autres, cependant, ont déclaré que cette journée apportait l'espoir qu'il y aurait un jour de paix. Les Ukrainiens s'attendent à ce que l'investiture du président élu américain Donald Trump entraîne un accord de cessez-le-feu, et de nombreux soldats qui ont porté le poids de près de trois ans de combats, ont déclaré qu'ils espéraient que ce serait le cas.

« En ce jour, aujourd'hui, j'aimerais souhaiter que tout cela soit terminé, pour tout le monde », a déclaré Valerie, un soldat ukrainien de la 24e brigade mécanisée qui n'a donné que son prénom. « Bien sûr, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours de l'espoir. Tout le monde veut la paix, tout le monde veut la paix et rentrer chez lui. »

Noël blanc dans le nord-est des États-Unis

Les habitants de la ville de New York se sont réveillés pour leur premier Noël blanc à Central Park depuis 2009, selon le National Weather Service de New York. Le parc urbain de 340 hectares a enregistré une épaisseur de neige de 2,5 cm à 7 heures du matin.

Dans le Massachusetts, des écoliers ont proposé des noms pour Une douzaine de chasse-neiges ont travaillé dur, dont « Taylor Drift », « Control-Salt-Delete » et « It’s Snow Problem ». Le ministère des Transports du Massachusetts a annoncé cette semaine les gagnants de son concours pour nommer les chasse-neige, qui était ouvert aux élèves des écoles primaires et secondaires. Parmi les autres noms gagnants figuraient « Meltin’ John », « Ice Ice Baby » et « l’abominable laboureur ».

Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden ont passé une partie du jour de Noël à appeler chaque branche de l’armée stationnée à l’étranger pour les remercier de leur service.

Les célébrations allemandes assombries par l’attaque d’un marché

Les célébrations allemandes ont été assombries par une attaque à la voiture piégée sur un marché de Noël à Magdebourg vendredi, qui a fait cinq morts, dont un garçon de 9 ans, et 200 blessés.

Le président Frank-Walter Steinmeier a réécrit son discours enregistré du jour de Noël pour aborder l’attaque, déclarant qu’« il y a du chagrin, de la douleur, de l’horreur et de l’incompréhension face à ce qui s’est passé à Magdebourg ». Il a exhorté les Allemands à se serrer les coudes et a déclaré que « la haine et la violence ne doivent pas avoir le dernier mot ».

Un médecin saoudien de 50 ans qui exerçait la médecine en Allemagne depuis 2006 a été arrêté pour suspicion de meurtre, tentative de meurtre et coups et blessures. Le compte X du suspect le décrit comme un ancien musulman et est rempli de thèmes anti-islamiques.

Certains Allemands ont participé à des traditions de vacances joyeuses malgré les temps difficiles. Les membres du club de natation hivernale et sur glace Seehunde Berlin, ou les Berlin Seals, ont pataugé dans le lac Oranke avec des bonnets de Père Noël dans le cadre de leur nage annuelle du jour de Noël. Pendant ce temps, des rabbins se sont rassemblés en ville pour assister à l'installation d'une ménorah géante de Hanoukka devant la porte de Brandebourg.

Les chrétiens déplacés à Gaza prient pour la paix

Un couple de chrétiens âgés de la bande de Gaza a célébré Noël dans un camp de tentes sordide, séparés de leurs familles et amis.

Amal Amouri et son mari, Tony Al-Masri, sont membres de la petite communauté chrétienne de Gaza. Alors que la plupart des quelque 1 000 chrétiens de Gaza se sont réfugiés dans une église de la ville de Gaza pendant la guerre, le couple fait partie des centaines de milliers de Palestiniens déplacés qui ont fui vers le sud de la bande de Gaza.

Les camps de tentes de la région de Muwasi ont à peine assez de nourriture ou d’abris décents. Al-Masri s’est récemment remis d’un accident vasculaire cérébral et marche avec une canne.

Al-Masri a déclaré qu’avant la guerre, sa famille se rendait à Bethléem, ville de Cisjordanie où Jésus est né, pour célébrer Noël. Il a dit qu’être séparé d’eux était particulièrement difficile.

« Des jours comme ceux-ci, je me trouvais avec mes enfants à Bethléem et avec mes petits-enfants, assis avec toute la famille. Nous avons été privés de tout cela », a-t-il déclaré. « C’est la chose la plus difficile pour moi. Depuis deux ans, je n’ai pas vu mes enfants ni mes petits-enfants. »

Sa femme a accroché une croix en bois à l’intérieur de leur tente, sur laquelle figurent des images de dirigeants chrétiens, de Jésus et de la Vierge Marie, ainsi que des prières écrites dans chaque coin. « Je souhaite seulement la paix », a-t-elle déclaré.