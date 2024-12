Somalie : le niveau de couverture sanitaire inquiète

Facilité l’accès aux services de santé à l’ensemble de sa population, un défi pour la Somalie. L’Organisation Mondiale de la santé est formelle, le niveau de couverture sanitaire dans ce pays de la corne de l’Afrique inquiète.

La question a été évoquée à Mogadiscio, la capitale somalienne, mercredi lors d’un événement organisé à la faveur de la journée de la couverture sanitaire universelle.

'' En Somalie, le niveau de couverture est encore faible. Selon les estimations, il est de 27 sur 100. C'est le plus bas au monde, il y a donc beaucoup de travail à faire.'', a déclaré Marina Madeo, conseillère en politique de santé, Organisation mondiale de la santé.

Des efforts nécessaires, notamment en matière de santé de la reproduction.

« Le pays (la Somalie) occupe la première place mondiale en matière de mortalité maternelle, avec 692 femmes sur 100 000 qui meurent pendant l'accouchement - c'est une réalité douloureuse et tragique. Pour résoudre ces problèmes et combler les lacunes en matière d'accès aux soins de santé, le monde s'oriente vers une couverture sanitaire universelle. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Le ministère de la santé, avec le soutien de l'OMS et de divers autres partenaires, déploie des efforts considérables pour améliorer le système de santé », explique ajib Isse Dirie, Recteur adjoint pour la recherche et la consultance, Université SIMAD.

Le système de santé somalien est confronté à de nombreux défis, notamment les conflits, le changement climatique et l'insuffisance des financements. Les communautés vivant dans les régions reculées du pays sont les plus touchées et manquent souvent d'informations sur les soins de santé.