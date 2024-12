Italie : Salvini dans l'attente du verdict dans l'affaire des migrants

Le vice-premier ministre italien, Matteo Salvini risque jusqu’à six ans de prison s’il est reconnu coupable d’enlèvement à la suite de l’incident d’aout 2019.

Alors qu’il était encore ministre de l’Intérieur cette année-là, Mr Salvini avait refusé de laisser une centaine de migrants secourus débarquer du navire de sauvetage Open Arms sur l’île italienne de Lampedusa.

Soutenu par la première ministre ialienne Georgia Meloni et d'autres ministres, le dirigeant du parti eurosceptique et anti-migrants de la Ligue aborde le verdict du proces de ce vendredi avec défiance.

« (Salvini prétend qu'il défendait les frontières italiennes) Défendre les frontières ? Je ne sais pas si c'est l'objectif qui a été proclamé, mais le devoir suprême est de défendre, surtout par ceux qui font partie des gouvernements, de défendre les lois et les conventions internationales et les droits des personnes. Il s'agit d'affirmer le respect des droits de la personne. Ce ne peut être le chef des autorités de police, le ministre de l'intérieur, qui, sans ordre de l'autorité judiciaire et en ignorant les dispositions internationales et nationales, se prononce sur une certaine question, peut priver quelqu'un de liberté », a déclaré Arturo Salerni, avocat de Open Arms .

Une peine de plus de cinq ans lui interdirait automatiquement d'exercer une fonction. Quelle que soit l'issue du procès, le verdict n'aura pas d'effet immédiat, car les décisions en Italie ne sont considérées comme définitives que lorsque les deux niveaux d'appel ont été épuisés, une procédure qui peut prendre des années.

En 2019, le navire de sauvetage Open Arms avait passé dix jours dans les eaux internationales puis cinq jours en vue de Lampedusa. La détérioration des conditions de vie sur le navire avaient poussé des migrants à sauter par dessus bord tandis que des mineurs avaient été évacués pendant l'impasse.