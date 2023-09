Lampedusa : état d'urgence après l'afflux de 6 000 migrants en 24 heures

L'île italienne de Lampedusa a connu une nouvelle vague massive d'arrivées de migrants. Plus de 6 000 personnes ont débarqué en une seule journée. Le centre d'accueil a prévenu mercredi que sa capacité risquait d'atteindre un "seuil critique". La Croix-Rouge italienne, qui gère depuis juin ces installations prévues pour moins de 400 personnes, est dépassée mais poursuit tant bien que mal l’accueil des migrants.

"La situation actuelle à Lampedusa est qu'il y a environ 6 000 personnes dans le centre d'accueil, qui sont arrivées sur l'île sur 120 bateaux différents au cours des dernières 24 heures. Il est clair que la situation est complexe et la Croix-Rouge italienne continue de garantir, bien qu'au prix d'efforts considérables, la fourniture de services de base aux personnes que nous aidons", déplore Francesca Basile, porte-parole de la Croix-Rouge italienne.

Lampedusa est régulièrement soumise à ce genre de pressions, mais cette fois la situation semble plus grave. Le maire de l'île italienne vient de déclarer l'état d'urgence, et manque de moyens pour gérer cet afflux de migrants. Le gouvernement Italien a prévu de transférer un maximum de migrants vers d’autres villes italiennes, afin de soulager le centre d’accueil de Lampedusa.

Andrea Costa, président de Baobab Experience, (une association à but non lucratif qui aide les migrants, ndlr) craint que cet événement suscite la peur et la haine des migrants : "Ce qui se passe, c'est que nous avons eu une forte augmentation des arrivées de migrants cet été, plus du double de l'été dernier. Nous en sommes plus ou moins aux chiffres de 2016, qui a été une année exceptionnelle en termes d'arrivées et de débarquements de migrants sur les côtes italiennes. Ce qui semble être un peu différent, c'est que nous avons maintenant un gouvernement différent, plus à droite, plus anti-migration", explique-t-il.

Lampedusa est l’un des principaux points d’entrée en Europe pour les migrants venant d’Afrique du Nord. Selon le gouvernement, l’Italie a comptabilisé 92 000 arrivées sur ses côtes cette année, soit le double des chiffres de 2022 à la même période.