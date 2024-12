Soudan : la Turquie propose une médiation avec les Emirats arabes unis

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est entretenu par téléphone avec le chef militaire du Soudan vendredi et a proposé sa médiation pour résoudre les tensions avec les Émirats arabes unis, selon le bureau du dirigeant turc.

L'offre faite au chef militaire soudanais, le général Abdel-Fattah Burhan, intervient quelques jours seulement après que M. Erdogan a négocié un accord entre l'Éthiopie et la Somalie. Cet accord lance des discussions techniques visant à résoudre un différend né de la signature par l'Éthiopie d'un accord avec le Somaliland, une région sécessionniste de la Somalie.

M. Erdogan a déclaré à M. Burhan que la Turquie était disposée à jouer un rôle de médiateur dans la résolution des différends entre le Soudan et les Émirats arabes unis. Il a déclaré que les "principes fondamentaux de la Turquie comprennent l'établissement de la paix et de la stabilité au Soudan, la préservation de son intégrité territoriale et de sa souveraineté, et l'empêchement du pays de devenir une zone d'interventions extérieures", selon un communiqué du bureau de communication de la présidence turque.

Le gouvernement soudanais accuse les Émirats arabes unis de fournir des armes à sa force paramilitaire rivale et de prolonger le conflit au Soudan. Les Émirats arabes unis ont rejeté ces allégations et accusé le gouvernement de refuser de négocier la paix avec son ennemi.

Le Soudan a plongé dans un conflit à la mi-avril 2023, lorsque des tensions de longue date entre ses chefs militaires et paramilitaires ont éclaté dans la capitale, Khartoum, et se sont étendues au Darfour et à d'autres régions. Plus de 13 millions de personnes ont été contraintes de fuir leurs foyers et le pays est plongé dans une crise humanitaire.

Mercredi, le président Erdogan a rencontré le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président somalien Hassan Sheikh Mohamud à Ankara, la capitale turque. À l'issue de ces rencontres, les deux parties ont publié une déclaration commune reconnaissant l'intégrité territoriale de la Somalie tout en reconnaissant les "avantages potentiels" de l'accès de l'Éthiopie à la mer, et ont également convenu d'entamer des pourparlers en vue de résoudre le différend.

Les tensions entre l'Éthiopie et la Somalie se sont aggravées depuis que l'Éthiopie a signé un protocole d'accord avec le Somaliland en janvier. Cet accord prévoyait la location d'un terrain le long de la côte du Somaliland pour y établir une base de forces marines, en échange de la reconnaissance par l'Éthiopie de l'indépendance du Somaliland, ce qui, selon la Somalie, constitue une atteinte à sa souveraineté et à son intégrité territoriale.