L'ONU s'inquiète de la fin de l'aide américaine dans la lutte contre le VIH/SIDA

Selon la directrice de l'ONUSIDA, 6,6 millions de personnes supplémentaires pourraient être infectées si le déficit de financement n'est pas comblé d'ici à 2029, en raison de la perte du plus grand donateur mondial, responsable de 73 % de l'ensemble des ressources internationales consacrées à la riposte au sida.

Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui (1er juillet) à l'occasion de la quatrième Conférence internationale sur le financement du développement (FFD4), Winnie Byanyima, directrice exécutive de l'ONUSIDA, a déclaré aux journalistes que les coupes budgétaires dans le domaine du développement international mettaient en péril la riposte au sida.

Mme Byanyima a indiqué qu'en 2024, le nombre de décès liés au sida s'élevait à 630 000 pour l'année. Et dans quatre ans, il pourrait atteindre 4,2 millions".

"On voit qu'une pandémie en déclin pourrait ressurgir. La crise est réelle, elle est ressentie dans le monde entier", a-t-elle ajouté.

L'ONUSIDA exhorte les pays donateurs à maintenir le cap d'une transition progressive. Les dirigeants doivent aller au-delà des conceptions traditionnelles du financement de la santé et du développement et adopter la justice en matière de dette, la justice fiscale, la justice en matière de propriété intellectuelle et l'investissement public mondial.

Elle a déclaré : "Aujourd'hui, le poids de l'évasion fiscale et d'autres abus fiscaux prive l'Afrique de 2,5 fois plus d'argent qu'elle n'en reçoit par l'intermédiaire de l'aide.