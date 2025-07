Nations unies : le monde devra apprendre à vivre avec les vagues de chaleur

Le porte-parole de l'ONU pour les questions climatiques a averti mardi que tout le monde en Europe est menacé par la chaleur extrême qui sévit actuellement sur le continent.

"Si vous sortez sans eau au milieu de la journée, pour faire du jogging ou du vélo, vous aurez probablement des problèmes de santé, voire vous mourrez", a déclaré Clare Nullis, de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), lors d'une conférence de presse à Genève.

Les alertes sanitaires sont restées en vigueur mardi dans plusieurs pays européens. Selon les prévisions, les températures devraient atteindre 40°C à Paris et rester anormalement élevées en Belgique et aux Pays-Bas.

Les experts climatiques préviennent que les prochains étés seront probablement plus chauds que tous ceux qui ont été enregistrés jusqu'à présent. D'ici à 2100, la France pourrait être plus chaude de 4 °C, avec des températures dépassant 40 °C chaque année et des pics de chaleur extrême pouvant atteindre 50 °C.