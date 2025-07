Comment les mines d'or d'Afrique de l’Ouest alimentent conflits et trafic

Depuis plusieurs années, l’or connaît une flambée mondiale de prix, atteignant des sommets en 2025. Dans cette région riche en ressources, l’exploitation de l’or devient un enjeu économique majeur pour des pays comme le burkina faso, le mali et le niger.

Ces nations produisent ensemble environ 230 tonnes d’or par an, une valeur estimée à près de 15 milliards de dollars, qui alimente à la fois l’économie locale et un commerce international souvent opaque.

Un secteur informel et dangereux

Une grande partie de cette extraction repose sur des mines artisanales et informelles, souvent non réglementées. Ces petites exploitations, situées dans des zones reculées, sont difficiles à contrôler.

Elles constituent parfois le terrain de jeu de groupes armés, de milices ou de cartels, qui exploitent cette richesse pour financer leurs activités.

Le trafic de l’or clandestin s’étend jusqu’aux marchés mondiaux, notamment dans les Émirats arabes unis, premier centre de raffinage et de commerce d’or à l’échelle mondiale.

L’or comme source de financement pour les groupes armés

Les groupes liés à al-Qaïda, à l’État islamique ou à d’autres factions jihadistes exploitent également cette ressource pour financer leurs opérations.

Selon des rapports d’ONG et d’agences internationales, une part importante de l’or extrait illégalement circule dans le marché noir, permettant aux insurgés et aux milices de renforcer leur influence et leur territoire.

Les armées régulières, souvent corrompues, utilisent aussi l’or pour financer leurs actions, ce qui aggrave la violence.

Les enjeux de traçabilité et de réglementation

Malgré l’importance stratégique de l’or, sa traçabilité pose problème. Contrairement aux diamants, il n’existe pas encore de système efficace permettant d’identifier l’origine exacte d’une pépite ou d’une barrette.

Cette situation facilite la vente d’or "blood gold", qui finance indirectement les conflits. Les efforts pour créer une certification ou un système de traçage international restent faibles ou volontaires, laissant les circuits illicites prospérer.

Vers un avenir plus sombre ou une solution ?

L’absence de régulation forte et la forte demande mondiale continuent d’alimenter ce marché noir meurtrier. La communauté internationale doit intensifier ses efforts pour mieux contrôler cette ressource, mettre en place des standards éthiques et traçables, et réduire le profit que retirent les groupes armés. Sans cela, l’or de l’Afrique de l’Ouest continuera d’être une source de conflit, de pauvreté et de souffrance pour les populations locales.