G20 : l'Afrique du Sud à la tête d'un forum stratégique

Le 1er décembre 2024, l'Afrique du Sud deviendra le premier pays africain à prendre la présidence du G20, un événement majeur dans la diplomatie internationale.

Ce forum des grandes puissances économiques mondiales, regroupant 19 pays et l'Union européenne, verra l'Afrique jouer un rôle clé dans les discussions mondiales, particulièrement dans un contexte de tensions géopolitiques et commerciales croissantes.

Le président Cyril Ramaphosa a annoncé que la présidence sud-africaine se concentrera sur des priorités essentielles : la croissance économique inclusive, la sécurité alimentaire, le changement climatique, et la réforme des institutions financières mondiales. En particulier, l'Afrique du Sud mettra l'accent sur les défis spécifiques du continent, en travaillant à un développement durable et en renforçant la coopération internationale dans des domaines stratégiques tels que l’intelligence artificielle et l’innovation technologique.

Ce moment s'inscrit après l'admission de l'Union africaine en tant que membre permanent du G20 en 2023, une avancée significative qui permet à l'Afrique de défendre ses intérêts plus efficacement. Ce développement ouvre une voie pour discuter du financement du développement et de la réforme des mécanismes mondiaux de gouvernance économique, notamment ceux touchant aux relations commerciales et à la gestion de la dette.

Sous la présidence sud-africaine, des questions fondamentales telles que la réforme du FMI, la gestion de la dette souveraine et l'amélioration des mécanismes de règlement des différends commerciaux à l'OMC devraient être au cœur des débats. Ces thèmes visent à garantir une représentation plus juste des économies émergentes, en particulier celles du continent africain.

L'Afrique du Sud entend ainsi porter la voix du Sud global, tout en prévenant les risques liés à la montée du protectionnisme. En un an, Ramaphosa et son équipe auront pour mission de construire sur les acquis des présidences précédentes, en léguant un héritage solide pour l'avenir de l'Afrique et du monde.