Au moins 51 000 féminicides en 2023, près de la moitié en Afrique

En 2023, au moins 51 100 femmes ont été victimes de violences de genre ayant conduit à leur assassinat, souvent commis par un partenaire ou un membre de leur famille.

Cela signifie qu’une femme a été tuée toutes les 10 minutes, selon les données révélées par deux agences des Nations Unies. Ces chiffres rappellent l’ampleur de ce fléau mondial, alors que le monde observe ce 25 novembre la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Selon le rapport, c'est en Afrique que le nombre de meurtres commis par des partenaires ou des membres de la famille a été le plus élevé en 2023, avec 21 700 victimes. Le continent enregistre également le taux le plus élevé par rapport à la taille de la population, avec 2,9 victimes pour 100 000 habitants, contre 1,6 en Amérique et 0,8 en Asie.

D'après le rapport, en Europe et dans les Amériques, la majorité des meurtres intentionnels de femmes dans la sphère privée sont commis par des partenaires. Malgré les efforts déployés pour prévenir ces violences, les meurtres de femmes et de filles demeurent à des niveaux alarmants, s'alarme l'ONU.