Xi Jinping à Casablanca pour renforcer les liens entre la Chine et le Maroc

Jeudi, le président chinois Xi Jinping a effectué une escale au Maroc, marquant un moment stratégique sur le chemin de son retour d’un voyage diplomatique au Brésil.

Lors de cette visite, la Chine s'est dite prête à continuer à travailler avec le Maroc pour se soutenir fermement dans la sauvegarde de la souveraineté, de la sécurité et de la stabilité.

Lors de sa rencontre avec le prince héritier marocain Moulay Hassan, le président chinois a déclaré que Pékin est prêt à promouvoir un plus grand développement du partenariat stratégique Chine-Maroc. La rencontre a eu lieu sur instruction du roi Mohammed VI et confirme le rôle important du royaume marocain sur la scène internationale.

Sur le plan économique, le Maroc s’est affirmé comme un partenaire stratégique pour la Chine en Afrique, notamment dans le cadre de l’initiative « Ceinture et Route ».

Le président chinois a souligné que l’empire du milieu et le royaume chérifien ont connu un développement de leurs relations, avec des échanges de plus en plus dynamiques.

En 2016, a indiqué M. Xi, le roi Mohammed VI a effectué une visite d'État en Chine, au cours de laquelle ils ont eu des entretiens productifs, portant les relations Chine-Maroc à un nouveau niveau.

La rencontre, brève mais significative de jeudi, s’inscrit dans une vision commune de coopération, renforçant la position des deux pays sur la scène internationale.