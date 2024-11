COP29 : les ministres du Climat tentent de relancer des négociations

À Bakou, en Azerbaïdjan, les ministres du climat et de l’environnement se sont réunis lundi pour relancer les négociations de la COP29. Après une première semaine difficile, ils doivent débloquer des discussions cruciales sur le financement climatique et le soutien aux pays en développement.

L’un des principaux enjeux est l’obtention de financements pour aider les pays en développement à réduire leur dépendance aux énergies fossiles, s’adapter au changement climatique et gérer les catastrophes naturelles. Les experts estiment qu’un montant d’environ 1 000 milliards de dollars est nécessaire, mais les pays restent divisés sur la répartition et les contributions des nations les plus riches.

Autre priorité : la création d’un fonds pour indemniser les pertes et dommages causés par les impacts climatiques, comme les inondations ou les cyclones. Ce fonds doit soutenir les pays les plus vulnérables, souvent démunis face à ces crises.