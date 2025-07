Libye : plus de 100 migrants libérés par un gang près de Bengazi

Au moins 100 migrants dont cinq femmes ont été libérés par un gang qui les retenait à Ajdabiya, à environ 160 kilomètres de Bengazi dans l’est de la Libye.

Ces migrants étaient soumis à de demande de rançon de la part de leurs ravisseurs qui les torturaient. Les autorités de la région affirment avoir arrêté cinq trafiquants présumés originaires de Libye, du Soudan et d’Egypte.

Depuis la chute du régime de l’ex-guide libyen Mouammar Kadhafi, la Libye est devenue l’épicentre de la migration clandestine vers l’Europe, la méditerranée. Des candidats au départ fuient les guerres et la pauvreté. Mais dans le pays de transit, ils s’exposent à diverses exactions : traite, torture, travail forcé et extorsion. Et vivent dans des conditions jugées exécrables.

L’ONU a recensé plus de 8 000 migrants originaires de 47 pays en Libye en 2024.