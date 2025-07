Cameroun : Paul Biya est candidat pour un huitième mandat [Africanews Today]

C’est officiel. À 92 ans et après près de 43 ans de pouvoir, Paul Biya est candidat à sa propre succession à la tête du Cameroun. Cette ambition, de briguer un huitième mandat fait réagir les Camerounais - partagés entre envie de renouveau et continuité dans une relative stabilité.

L’ancien président du Nigeria est décédé dimanche des suites d’une longue maladie au Royaume-Uni. Muhammadu Buhari, ancien militaire, a dirigé ce pays d’Afrique de l’Ouest à deux reprises, d’abord par un coup de force, puis par voie démocratique. L’homme avait 82 ans.

La FIFA a annoncé des mesures afin de favoriser le repos des joueurs. À l’issue de la coupe du monde des clubs clôturée dimanche aux Etats Unis, le patron du football mondial, Gianni Infantino a fait référence à un consensus avec les syndicats et d’autres dirigeants.

Aux États-Unis, Sotheby's organise la vente aux enchères d’une météorite venue de la planète Mars. Valeur estimée : entre 2 et 4 millions de dollars. Elle a été retrouvée à Agadez, au Niger en novembre 2023 par un chasseur de météorites. La vente est organisée à New-York ce mercredi.

Agenda

Le 17 juillet, se tiendront les élections municipales au Togo. La campagne électorale, ouverte depuis le 1er juillet 2025 prend fin ce mardi 15 juillet. Les Bureaux de vote seront ouverts dès 7 heures ce jeudi, jusqu’à 16 h locales.

Du 16 au 18 juillet aura lieu MINEXPO Kenya à Nairobi. Il s’agit d'une exposition minière internationale. L'événement présente les dernières technologies et machines en matière d'extraction de minéraux, de terrassement, d'équipements de sécurité et bien plus encore.

La Coupe d’Afrique des Nation de football féminin se poursuit au Maroc avec les quarts de finale qui débutent ces 18 et 19 juillet. Le Nigeria, l’Algérie, le Sénégal, la Zambie et le Maroc sont déjà qualifiés pour cette étape de la compétition.

Le 19 juillet, la PFL lancera ses débuts en Afrique avec la participation de 18 athlètes africains du MMA sur les 32 attendus de plusieurs pays. Cet événement inédit sur le continent est prévu à la Grandwest Arena du Cap en Afrique du Sud.