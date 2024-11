L'UE ne renouvellera pas un accord de pêche décrié avec le Sénégal

L'Union européenne ne renouvellera pas un accord de pêche avec le Sénégal critiqué par de nombreux Sénégalais, a annoncé mardi la délégation de l'UE dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Cette décision intervient après que l’UE a identifié le Sénégal comme un « pays non coopérant » dans la lutte contre la pêche illégale au début de l’année, évoquant des « défaillances dans les systèmes de suivi, de contrôle et de surveillance » sur les navires sénégalais dans les eaux extraterritoriales ainsi que sur les navires étrangers dans le port de Dakar, la capitale.

« Dans l’attente d’évolutions encourageantes, l’accord entre l’UE et le Sénégal ne sera pas renouvelé », précise le communiqué. Les navires européens devront quitter les eaux sénégalaises à l’expiration de l’accord dimanche, et le Sénégal ne recevra plus aucune contribution financière au titre de l’accord.

Le gouvernement sénégalais n’a pas réagi dans l’immédiat.

L’accord actuel signé en 2019 permet aux navires européens de pêcher dans les eaux sénégalaises, mais il a été critiqué dans le pays où les stocks de poissons s’épuisent depuis plus d’une décennie en raison de la surpêche.

Une personne sur six au Sénégal travaille dans le secteur de la pêche, selon l’Agence des États-Unis pour le développement international.

Mais de nombreux pêcheurs locaux disent qu’ils ne peuvent pas rivaliser avec les chalutiers industriels étrangers et attrapent à peine assez de poisson pour gagner leur vie.

L'UE a déclaré que l'impact de l'accord sur la surpêche était minime. Elle a déclaré que les captures des navires européens représentaient moins de 1 % du total des captures déclarées par toutes les flottes dans les eaux sénégalaises au cours des cinq dernières années.

La renégociation de l'accord de pêche UE-Sénégal était une promesse clé de la campagne du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, élu en mars. En mai, il a annoncé un audit du secteur de la pêche et de l'accord UE-Sénégal. Les résultats n'ont pas été publiés.