RDC : des pêcheurs victimes d’agressions sur le lac Kivu

Depuis huit mois, des pêcheurs subissent de nombreuses agressions alors qu’ils exercent leurs activités sur le lac Kivu.

En l’espace de neuf mois, 33 pêcheurs congolais ont été tués sur le lac Kivu et 56 autres blessés. À chaque fois, les attaques ont lieu alors qu'ils étaient en pleine activité de pêche nocturne. Les auteurs présumés de ces faits seraient des militaires soupçonnés d'appartenir à la force navale rwandaise. Face au risque, les associations de pêcheurs du lac Kivu ont demandé la protection des autorités provinciales.

"Ils arrivent parfois à neuf dans une pirogue et commencent à nous jeter des pierres. Nous nous jetons à l'eau, et c'est à ce moment-là qu'ils ramassent nos affaires et repartent avec. Si tu ne te jettes pas à l'eau, ils te tuent et emportent tout", confie Salomon, un pêcheur qui a réussi à échapper aux assaillants à quatre reprises. Ses filets de pêche ainsi que sa pirogue ont malheureusement été emportés, l’empêchant de poursuivre son activité.

Les autorités prennent la situation en main

“Cela nous a profondément interpellés, en tant qu'élus du peuple. Nous avons appeler les autorités provinciales et nationales à renforcer la sécurité sur le lac Kivu pour que les pêcheurs soient protégés par l'État congolais", annonce Jackson Kalimba, député provincial.

Lors d'un meeting populaire, le gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki a annoncé l'installation prochaine de caméras de surveillance sur le lac Kivu tandis que l’enquête pour déterminer l’identité des malfaiteurs se poursuit.

Principale source de subsistance pour de nombreuses familles, le lac Kivu regorge de différentes espèces de poissons constituant l'un des principaux aliments vendus et consommés sur le marché.