Sommet de Riyad : appel au gel de l'adhésion d'Israël à l'ONU

Les dirigeants d'un sommet arabe et islamique ont appelé à faire pression pour geler l'adhésion d'Israël à l’Organisation des Nations Unies.

Cet appel intervient alors que les actions militaires israéliennes se poursuivent à Gaza et au Liban, des attaques qui alimentent les tensions au Moyen-Orient.

Le sommet, qui s'est tenu à Riyad en Arabie Saoudite, avait pour objectif d'y mettre fin.

« Il y a un paragraphe dans ce texte que je trouve très important et vital, un paragraphe qui parle d'aller devant l'Assemblée générale pour geler l'adhésion d'Israël. C'est un pas, je veux dire, je ne sais pas si j'exagère, c'est un pas important dans la recherche de la réparation. Si Israël avait obtenu le droit d'être membre de l'Assemblée générale en 1949 par la résolution 181. Aujourd'hui, le groupe islamique et le groupe arabe sont deux organisations qui avancent devant la communauté internationale, et je suis convaincu que de nombreux pays soutiendront l'idée de geler l'adhésion. », a déclaré Ahmed Aboul Gheit, Secrétaire général de la Ligue arabe.

Le ministre saoudien des affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, a réaffirmé l'engagement des nations arabes et islamiques à œuvrer en faveur d'une désescalade de la situation et d'une solution à deux États.

Outre la demande d'action de l'ONU, la déclaration finale du sommet appelle tous les pays à cesser l'exportation ou le transfert d'armes et de munitions vers Israël.