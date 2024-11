Guerre Israël-Hamas : "plus de zone sûre à Gaza", selon l'UNRWA

L'offensive militaire israélienne contre le Hamas continue de faire des ravages dans la bande de Gaza.

Selon l'agence de défense civile, au moins 30 personnes, dont des enfants, ont été tuées lors de deux récentes frappes visant le nord de l'enclave, dimanche.

L'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens insiste sur le fait qu'aucun endroit de l'enclave n'est sûr.

"Il n'y a aucun endroit sûr à Gaza. C'est ce qu'ont dit de nombreuses personnes. Je le répète", a déclaré Scott Anderson, coordinateur humanitaire adjoint et directeur de l'UNRWA à Gaza.

"Malheureusement, toutes les parties au conflit ne respectent pas le caractère sacré des sites qui devraient être sûrs pour les civils, ce qui inclut les hôpitaux et les écoles. Les écoles de l'UNRWA et de l'Autorité palestinienne. Nous réitérons notre appel pour que toutes les parties au conflit respectent le caractère sacré de ces lieux afin que les civils puissent y trouver la sécurité pour eux-mêmes et pour leurs familles", a-t-il souligné.

Le parlement israélien a récemment interdit à l'agence d'opérer en Israël, certains députés affirmant que certains membres de l'UNRWA sont de connivence avec le Hamas.

Les responsables de l'UNRWA affirment qu'ils prennent ces allégations au sérieux. L'ONU a déclaré au début de l'année que l'organisation avait licencié plusieurs de ses employés parce qu'ils étaient impliqués dans les attaques du Hamas du 7 octobre.

La capacité de l'organisation à opérer à Gaza et en Cisjordanie occupée par Israël a été entravée par l'interdiction, laissant de nombreuses personnes se demander sur qui les Palestiniens compteront désormais pour obtenir de l'aide.

Dans la zone assiégée du nord de Gaza, aucune nourriture n’a été autorisée à entrer pendant un mois entier alors que cette partie du territoire est proche de la famine.