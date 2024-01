Mali : plus de 70 morts dans l'effondrement d'une mine d'or

Une mine d'or clandestine s'est effondrée à la fin de la semaine dernière au Mali, tuant plus de 70 personnes, a déclaré un responsable mercredi, et les recherches se poursuivent alors que l'on craint que le bilan ne s'alourdisse.

Karim Berthé, haut fonctionnaire à la Direction nationale de la géologie et des mines du gouvernement, a confirmé les détails à l'Associated Press et a parlé d'un accident. Une centaine de personnes se trouvaient dans la mine au moment de l'effondrement, selon Abdoulaye Pona, président de la Chambre des mines du Mali, qui était présent sur les lieux.

La cause de l'effondrement, qui s'est produit vendredi dans le district de Kangaba, dans le sud-ouest de la région de Koulikoro, fait l'objet d'une enquête. Il a été signalé pour la première fois mardi dans un communiqué du ministère des Mines, qui estimait à "plusieurs" le nombre de mineurs décédés.

De telles tragédies sont courantes au Mali, troisième producteur d'or d'Afrique. Les mineurs artisanaux - à petite échelle et informels - sont souvent accusés d'ignorer les mesures de sécurité, en particulier dans les zones reculées.

"L'État doit mettre de l'ordre dans ce secteur minier artisanal afin d'éviter ce genre d'accidents à l'avenir", a déclaré M. Berthé. Le communiqué du ministère des Mines "regrette profondément" l'effondrement et invite les mineurs et les communautés vivant à proximité des sites miniers à "se conformer aux exigences de sécurité".

Ces dernières années, on s'est inquiété du fait que les profits tirés de l'exploitation minière non réglementée dans le nord du Mali pourraient profiter aux extrémistes actifs dans cette partie du pays. La région où s'est produit ce dernier effondrement se situe toutefois bien plus au sud et plus près de la capitale, Bamako.

"L'or est de loin l'exportation la plus importante du Mali, représentant plus de 80% des exportations totales en 2021", selon l'Administration du commerce international du ministère américain du commerce. Plus de 2 millions de personnes, soit plus de 10% de la population malienne, dépendent du secteur minier pour leurs revenus.

On estime que l'exploitation artisanale de l'or produit environ 30 tonnes d'or par an et représente 6% de la production annuelle d'or du Mali. Le ministère des Mines a estimé que le pays dispose de 800 tonnes de gisements d'or. Le pays compte également environ 2 millions de chercheurs d'or opérant dans quelque 300 sites d'exploitation artisanale, a déclaré M. Pona.