Allemagne : une exposition veut changer le regard porté sur l'Afrique

Portraits photographiques, peintures, installations vidéo et sculptures. Au moins 26 œuvres meublent l’exposition « La vraie taille de l'Afrique », organisée en Allemagne. L’initiative doit se tenir du 9 novembre au 17 août 2025.

Pendant neuf mois donc, elle se propose d’élargir la compréhension de l'Afrique à travers l'art et l'histoire culturelle. Alors que le regard porté sur le continent est trop souvent riche en stéréotypes.

« Nous sous-estimons le rôle de l'Afrique dans l'histoire et sa propre histoire avant le colonialisme. Tout cela fait partie de cette exposition, et c'est ce que nous voulons montrer, à quel point l'influence des Africains a été grande parce qu'ils ont été forcés de quitter l'Afrique. Ils ont également répandu la culture et beaucoup de musiques et de danses que nous connaissons aujourd'hui sont d'origine afro-mondiale », explique Ralf Beil, directeur général du Patrimoine Culturel Mondial Völklinger Hütte et commissaire de l'exposition.

Nigeria, Ghana, Sénégal, Namibie, Afrique du Sud et autres, les artistes viennent de l’exposition viennent de tout le continent. Kongo Astronauts est un collectif de la République démocratique du Congo. Leur installation vidéo utilise l'image des astronautes pour dénoncer la situation actuelle dans leur pays.

« Dans l'est de mon pays, des gens sont tués pour le coltan afin de fabriquer des appareils électroniques et les déchets sont ensuite ramenés au Congo. Le monde doit être sincère et savoir cela. En tant qu'artiste, j'ai essayé de transmettre ce message par l'intermédiaire des astronautes. Pour moi, c'est un peu comme ça.’’ , raconte Pisko Crâne, Kongo Astronauts

Des œuvres d'artistes ayant des racines africaines, notamment cubaines et britanniques, sont également exposées. L’esclavage ayant permis la propagation de la culture africaine.

« La véritable taille de l'Afrique n'est pas seulement le continent, le continent géographique de l'Afrique, mais aussi son expansion dans d'autres endroits dans le monde - les Amériques, les Caraïbes, l'Europe. Pour moi, c'est donc comme une grande famille à travers le monde », déclare Susana Pilar Delahante Matienzo, artiste cubaine, vivant actuellement à Amsterdam, Pays-Bas.

Bien malin donc qui pourrait définir la taille de l’Afrique, alors sa tête incarne ici le globe terrestre.