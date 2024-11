Afrique du Sud : le planétarium de Johannesburg prend une autre dimension

Le plus grand planétarium d'Afrique subsaharienne devrait rouvrir ses portes à Johannesburg en Afrique du sud au début de l'année prochaine.

Rénové, l’établissement présente un dôme numérique entièrement modernisé qui illuminera l'écran avec de vastes images du système solaire.

Rebaptisé Wits Anglo American, le nouveau dôme peut offrir une expérience immersive, rendue vivante par 10 projecteurs numériques de pointe et un son surround.

« Grâce à cet exercice profond et immersif, vous pourriez vous retrouver dans la peau d'une cellule, naviguant dans la circulation sanguine et pénétrant dans les différents organes du corps. Vous pouvez aussi vous imaginer en train de vous déplacer vers le centre de la galaxie à la vitesse de la lumière. Vous pouvez même vous imaginer en tant que joueur, projetant vos jeux et jouant avec d'autres jeux à travers le monde sur ce méga dôme visuel. Il s'agit donc d'un projet pluridisciplinaire et transdisciplinaire, qui fait appel aux sciences humaines, aux arts, à la science, à la technologie et aux mathématiques. », a déclaré Zeblon Vilakazi, vice-chancelier de l'université de Wits.

Selon le responsable du dôme, cette nouvelle technologie changera l'expérience d'apprentissage des jeunes enfants et des adultes.

« Il s'agit donc de choses qui ne se limitent pas à l'écran. Tout le temps passé devant un écran n'est pas mauvais. Il s'agit donc de temps d'écran, mais ces 20 ou 30 minutes vous permettent d'apprendre beaucoup de choses. Vous apprendrez beaucoup de choses grâce à cela. Et je pense que c'est en fait tout à fait... Et ce n'est pas seulement une télévision, comme vous pouvez le voir, elle est entourée, de sorte que l'on a une vue à 360 degrés. C'est très immersif. Je pense donc que c'est une expérience très différente », a expliqué Moumita Aich, directrice du Wits Anglo American Digital Dome.

La rénovation du planétarium de Johannesburg permettra à un plus grand nombre d’écoliers et d’astronautes en herbe de s'initier à la science de l'univers, tout en servant d'espace de recherche pour les scientifiques