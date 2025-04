"The Herds", un théâtre en marche pour la survie des espèces

Dans un monde en pleine mutation, où la survie de nombreuses espèces est menacée, The Herds se démarque comme un projet artistique aussi spectaculaire que porteur de sens.

Bien plus qu’un simple spectacle, il s’agit d’une véritable odyssée théâtrale et écologique, menée à travers 11 pays et plus de 20 000 kilomètres. Ce projet hors du commun met en scène des marionnettes d’animaux grandeur nature loups, girafes, zèbres, grands primates qui déambulent dans les rues, les villages et les espaces publics. Ces créatures monumentales, finement conçues, incarnent la migration de la faune vers le nord, une métaphore puissante des bouleversements environnementaux provoqués par le changement climatique.

Partout où elles passent, ces marionnettes éveillent les consciences, émerveillent les enfants et interrogent les adultes. Leur message est clair : la biodiversité est en danger, et le temps presse.

Parmi les nombreuses étapes de ce périple artistique, l’une des plus marquantes fut celle de Makoko, une communauté emblématique de Lagos construite sur pilotis dans la lagune. Là, les marionnettes ont pris vie au cœur du quartier, devant un public captivé, dans une ambiance empreinte d’émotion et de solidarité.

"Ce n’est pas seulement une performance ou un tournage. Ce sont aussi trois jours de formation que nous partageons avec les participants et la communauté locale. Nous ne faisons pas qu’enseigner à manipuler ces marionnettes : nous créons du lien, nous bâtissons une communauté à chaque étape" explique Mihlali Bele, marionnettiste de la troupe.

L’art comme cri d’alerte

À la tête du projet, Amir Nizar Zuabi, directeur artistique de The Herds, insiste sur la dimension symbolique et engagée de cette œuvre.

"Le climat change, et très rapidement. Les animaux que nous faisons marcher dans les villes, c’est une métaphore. Cela représente ce qui devient normal alors que ça ne devrait pas l’être. J’espère que ce projet aidera à réfléchir à ce que nous sommes en train de perdre, si nous continuons à courir aveuglément après les énergies fossiles."

La marche de The Herds n’est pas sans rappeler celle de Little Amal, une marionnette géante représentant une jeune réfugiée, qui a traversé 15 pays, de la Turquie au Royaume-Uni, pour sensibiliser le monde à la crise des réfugiés. À travers des approches similaires, ces projets utilisent la puissance visuelle et émotionnelle du théâtre de rue pour raconter des histoires urgentes, universelles, et profondément humaines. Après Makoko, The Herds a poursuivi son voyage vers Dakar, au Sénégal, dernière étape sur le continent africain avant de poursuivre sa route vers le nord. Chaque ville traversée est une scène, chaque marche un message, chaque interaction un pas vers une prise de conscience collective.