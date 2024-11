No Comment : Juliette Binoche lance la saison des vitrines de Noël à Paris

Coup d’envoi par l’actrice Juliette Binoche, le 7 novembre, devant une foule captivée. Chaque vitrine révèle un wagon unique : restaurant, wagons de luxe ou encore marionnettes animées dans un voyage féerique. Les autres grands magasins de la capitale, comme les Galeries Lafayette, Le Bon Marché, le BHV et la Samaritaine, rivalisent également de créativité avec des décors enchanteurs. Véritables spectacles, ces vitrines émerveillent les petits et grands et marquent le début des festivités de Noël à Paris, entre magie et tradition.