No Comment : Buenos Aires accueille la plus grande foire du cannabis en Amérique

Cet événement phare d'Amérique du Sud, qui réunit plus de 130 entreprises et 180 marques du monde entier, va bien au-delà de la marijuana, avec un "Observatoire des Champignons" présentant 20 espèces vivantes et des discussions juridiques sur l’accès légal à ces plantes. Des ateliers de bien-être, dirigés par des psychologues, sont également proposés, visant à harmoniser corps et esprit. Alors que la législation sur le cannabis évolue en Argentine, le salon vise à mettre en lumière les enjeux médicaux et culturels autour de ces substances tout en prônant une relation saine avec elles.