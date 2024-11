No Comment : à Gaza, la famine menace

Ces ressources limitées sont insuffisantes pour aider plus de 2 millions de personnes qui sont confrontées à de graves pénuries. À Al-Zawaida dans un camp de déplacés, à Gaza, l’agence de presse palestinienne Wafa montre des enfants faisant la queue pour obtenir de la nourriture. Selon les derniers chiffres des autorités sanitaires palestiniennes, au moins 43 341 personnes ont été tuées et plus de 101 510 blessées dans la guerre d’Israël contre Gaza qui a débuté le 7 octobre 2023.