No Comment : victoire des grimpeurs autrichiens au sommet du barrage suisse de Verzasca

Au terme d’une finale éprouvante contre les Suisses Andrea Kümin et Sascha Lehmann, les champions d'escalade autrichiens ont dominé l’épreuve grâce à une performance impressionnante sur des voies complexes de 180 mètres, avec des sections allant jusqu’au niveau 8b. Malgré une température éprouvante pour la saison et des changements de prises lors de la dernière étape, Pilz et Schubert ont établi un record, remportant la finale avec un temps de 48 minutes et 46 secondes. Le Red Bull Dual Ascent est une compétition d'escalade qui rassemblent chaque année des équipes mixtes de grimpeurs internationaux sur deux voies parallèles de 180 mètres. Les concurrents doivent atteindre le sommet du barrage le plus rapidement possible, en grimpant en mode "redpoint", où chaque erreur exige de recommencer la section, avec les gagnants déterminés par le temps total et le nombre de pénalités.