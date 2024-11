No Comment : en Espagne, la course contre la montre pour retrouver des survivants

À Valence et dans ses environs, les secours s’activent pour retrouver des corps dans plusieurs zones sinistrées, utilisant chiens et embarcations pour les recherches. Les parkings souterrains inondés suscitent de vives inquiétudes, car de nombreux disparus y sont redoutés. À Aldaia, à l’ouest de Valence, pompiers et militaires unissent leurs efforts pour évacuer l’eau et la boue du parking du centre commercial Bonaire, le plus grand de Valence avec ses 5 700 places. La police a sécurisé la zone afin de faciliter ce processus complexe. En tout, 217 corps ont été retrouvés dans le pays, dont 213 dans la région de Valence.