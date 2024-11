Ouganda : 14 réfugiés tués par la chute de la foudre sur une église

Quatorze personnes, dont plusieurs enfants, ont été tuées samedi dernier par la foudre qui a frappé une église de fortune dans un camp de réfugiés du nord de l’Ouganda.

L'incident, survenu dans le district de Lamwo, a été confirmé dimanche par des autorités locales.Une cinquantaine de personnes, pour la plupart des réfugiés sud-soudanais de la communauté Nuer, s’étaient abritées dans cette structure métallique du camp de Palabek lors d'un violent orage.

« Les données que nous avons recueillies font état de 14 décès. Il s'agit de personnes décédées sur place, âgées de 9 à 21 ans, la plus jeune étant une fillette de 9 ans, et le plus âgé un homme de 21 ans, » a déclaré à Irene Akwero, responsable du centre de santé Paluda III

En plus des victimes décédées, 34 autres personnes ont été blessées.

La foudre frappe régulièrement l’Ouganda pendant la saison des pluies, causant de nombreux décès. En 2011, elle avait déjà tué 18 écoliers et neuf adolescents dans une école primaire.