Chine : une sonde revient avec des échantillons de la face cachée de la Lune

La sonde chinoise Chang'e 6 est revenue sur Terre avec des échantillons de roches et de sol provenant de la face cachée de la Lune, peu explorée, ce qui constitue une première mondiale.

La sonde s'est posée dans la région de Mongolie intérieure, dans le nord de la Chine, mardi après-midi.

"Je déclare maintenant que la mission d'exploration lunaire Chang'e 6 a été couronnée de succès", a déclaré Zhang Kejian, directeur de l'administration spatiale nationale chinoise, lors d'une conférence de presse télévisée après l'atterrissage.

Les scientifiques chinois s'attendent à ce que les échantillons ramenés comprennent des roches volcaniques vieilles de 2,5 millions d'années et d'autres matériaux qui, espèrent-ils, répondront aux questions concernant les différences géographiques sur les deux faces de la lune.

La face proche est celle que l'on voit depuis la Terre, tandis que la face éloignée fait face à l'espace. La face cachée est également connue pour ses montagnes et ses cratères d'impact, qui contrastent avec les étendues relativement plates visibles sur la face proche.

La sonde s'est posée dans le bassin du pôle Sud-Aitken de la lune, un cratère d'impact créé il y a plus de 4 milliards d'années. Les échantillons attendus par les scientifiques proviendront probablement de différentes couches du bassin, qui porteront les traces des différents événements géologiques survenus au cours de sa longue chronologie, par exemple lorsque la lune était plus jeune et que son intérieur était actif et pouvait produire des roches volcaniques.

Alors que les missions américaines et soviétiques précédentes ont recueilli des échantillons de la face visible de la lune, la mission chinoise est la première à avoir recueilli des échantillons de la face cachée.

"Il s'agit d'une première mondiale dans la mesure où c'est la première fois que quelqu'un peut décoller de la face cachée de la lune et ramener des échantillons", a déclaré Richard de Grijs, professeur d'astrophysique à l'université Macquarie, en Australie.

Le programme lunaire s'inscrit dans le cadre d'une rivalité croissante avec les États-Unis, qui restent le leader de l'exploration spatiale, et d'autres pays, dont le Japon et l'Inde. La Chine a mis sa propre station spatiale en orbite et y envoie régulièrement des équipages.

Le dirigeant chinois Xi Jinping a adressé un message de félicitations à l'équipe de Chang'e, déclarant qu'il s'agissait d'une "réalisation historique dans le cadre des efforts déployés par notre pays pour devenir une puissance spatiale et technologique".

La sonde a quitté la Terre le 3 mai et son voyage a duré 53 jours. Elle a foré le noyau et prélevé des roches à la surface.

Les échantillons "devraient permettre de répondre à l'une des questions scientifiques les plus fondamentales de la recherche lunaire : quelle activité géologique est à l'origine des différences entre les deux côtés ?", avance Zongyu Yue, géologue à l'Académie chinoise des sciences, dans un communiqué publié dans Innovation Monday, une revue publiée en partenariat avec l'Académie chinoise des sciences.

Ces dernières années, la Chine a lancé plusieurs missions réussies vers la lune, collectant des échantillons de la face cachée de la lune avec la sonde Chang'e 5.

Elle espère également que la sonde reviendra avec des matériaux portant des traces d'impacts de météorites survenus dans le passé. Ces matériaux pourraient nous éclairer sur les débuts du système solaire. Il existe une théorie selon laquelle la lune aurait agi comme une sorte d'aspirateur, attirant toutes les météorites et tous les débris de l'époque antérieure du système afin qu'ils ne frappent pas la Terre, a déclaré M. de Grijs, qui est également directeur exécutif de l'Institut international des sciences de l'espace à Pékin.

La Chine a déclaré qu'elle prévoyait de partager les échantillons avec des scientifiques internationaux, sans toutefois préciser dans quels pays.