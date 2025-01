Astronomie : la grande parade des planètes, un phénomène cosmique rare

Ce mois de janvier, un événement astronomique spectaculaire va illuminer le ciel : une « parade planétaire » rare, observable jusqu'à la mi-février. Six planètes s'aligneront, offrant un spectacle céleste à couper le souffle. Si Vénus, Mars, Jupiter et Saturne seront visibles à l'œil nu, il sera nécessaire d’utiliser des jumelles ou un télescope pour apercevoir Uranus et Neptune.

Selon Dhara Patel, du National Space Centre de Leicester, une parade planétaire est un phénomène où plusieurs planètes se retrouvent à peu près alignées dans le ciel. « Le terme "parade planétaire" est souvent associé à des planètes alignées dans le ciel, ou dans l'espace. Lorsque nous voyons des images de la NASA ou des illustrations de manuels scolaires, elles sont souvent dessinées côte à côte. Quand on parle d'une parade planétaire comme de quelque chose que l'on peut observer, c'est que les planètes apparaissent ainsi, à peu près alignées dans le ciel », explique-t-elle.

Un phénomène rare mais fascinant

Bien que des parades planétaires mineures se produisent régulièrement, un alignement de six planètes est plutôt rare. En moyenne, ce phénomène se produit seulement tous les 20 ans.

Les alignements planétaires mineurs, impliquant seulement deux ou trois planètes, sont relativement fréquents et se produisent à quelques mois d'intervalle, en particulier parmi les planètes internes comme Vénus et Mars. Cependant, pour les géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne, l'alignement prend des décennies.

Aux Etats-Unis, Hannah Sparkes, conservatrice au Musée Bishop des sciences et de la nature, précise : « les alignements planétaires mineurs, de deux ou trois planètes, sont fréquents, surtout parmi les planètes internes. Mais si l'on s'intéresse aux géantes gazeuses, qui sont très éloignées, ont des orbites plus grandes et se déplacent un peu plus lentement, ces alignements se produisent avec une fréquence de quelques décennies, mais persistent sur une longue durée. »

Elle poursuit : « Ainsi, tous les 20 ans environ, nous avons un alignement entre Jupiter et Saturne, qui persiste durant plusieurs décennies. La fréquence de ces alignements de 4 à 6 planètes dépend de l'endroit où l'on se trouve dans le cycle. »

Quand observer ce spectacle ?

Pour profiter pleinement de ce phénomène exceptionnel, il vous suffit de lever les yeux vers les 19 et 20 janvier, entre 19h et 20h30, à condition que la météo soit favorable.

L'avantage de cet événement est qu'il sera visible même en milieu urbain, grâce à la brillance exceptionnelle des planètes.