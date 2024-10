L'Afrique du Sud demande à Taïwan de déplacer son ambassade

Le gouvernement sud-africain a annoncé vendredi avoir demandé à Taïwan de déplacer son ambassade hors de la capitale, Pretoria.

De son côté, Taïwan a accusé l'Afrique du Sud de céder à la pression exercée par la Chine.

Pékin, qui considère Taïwan comme une partie de son territoire, est accusé par Taipei d’avoir affaibli les relations entre Pretoria et l’île. La Chine, quant à elle, s'est félicitée de cette décision.

Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré :« Le principe d'une seule Chine permet d'établir et de développer des relations diplomatiques avec tous les pays. C'est une norme largement acceptée dans les relations internationales. Nous saluons la décision de l'Afrique du Sud de transférer le bureau de liaison de Taipei hors de sa capitale administrative, Pretoria. L'indépendance de Taïwan est impopulaire et vouée à l'échec. »

Les relations diplomatiques entre la Chine et l'Afrique du Sud ont été établies en 1998, après la fin de l'apartheid et la chute de l'Union soviétique. En 1997, l'Afrique du Sud avait rompu ses liens diplomatiques avec Taïwan, transformant l'ambassade de Taipei en un simple « bureau commercial ».

Le ministère sud-africain des Relations internationales et de la Coopération a précisé que le transfert du bureau de Taipei à Johannesburg reflétera la nature apolitique et non diplomatique des relations avec Taïwan, tout en accordant un délai de six mois pour effectuer ce déménagement.