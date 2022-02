Le Somaliland "solidaire avec Taiwan, mais libre des ses choix"

Le ministre des affaires étrangères du Somaliland est en en voyage à Taïwan pour montrer la solidarité entre les deux démocraties autonomes.

M. Essa Kayd Mohamoud a réaffirmé l’indépendance de sa région en rappelant au gouvernement chinois qu’il ne pouvait lui dicter sa loi : "Nous sommes nés libres, nous resterons libres, et nous posséderons nos affaires comme nous le voulons. La Chine ne peut pas nous dicter sa conduite. Les autres pays ne peuvent pas nous dicter ce que nous allons être."

Le Somaliland a déclaré son indépendance de la Somalie en 1991.

Le ministres des Affaires étrangères du Somaliland a indiqué que a région est ouverte à tous les pays qui souhaite faire des affaires, tant qu’il respecte son intégrité entant que pays souverain.

Egalement présent au sein de la délégation du Somaliland, le ministre du développement des finances, Saad Ali Shire, qui a évoqué la possibilité d'un accord d'investissements avec Taïpei dans le domaine de l'exploration pétrolière et gazière : "Notre relation est censée être bénéfique non seulement pour le Somaliland et Taïwan, mais aussi pour la communauté mondiale. Elle n'est pas destinée à être conflictuelle, elle ne détourne rien de personne et c'est une relation que tout le monde devrait soutenir."

Ces dernières années, Taïwan et le Somaliland se sont trouvés des affinités en tant que démocraties non reconnues par la plupart des pays du monde. Les deux régions ont échangés des ambassades en 2020.