L'Ouganda a besoin de soutien pour secourir les réfugiés soudanais

Le HCR estime que près de 50 000 réfugiés soudanais sont arrivés en Ouganda depuis que la guerre a éclaté il y a plus d'un an....un pays où les ressources s'amenuisent.

Fatima Mohammed tient une petite épicerie dans le camp de réfugiés de Kiryandongo, dans le nord de l'Ouganda.

Elle était propriétaire d'un magasin de vêtements à Khartoum avant que la guerre ne l'oblige à partir.

Aujourd'hui, sa nouvelle boutique est composée d'une structure faite de roseaux de papyrus et de bois usé. Elle doit s'adapter à un nouveau mode de vie, plus difficile que celui qu'elle menait à Khartoum.

Elle n'a pas grand-chose à manger et n'a qu'une tente au-dessus de sa tête et de sa famille :

« J'essaie de faire quelque chose, mais ici, il y a tous les réfugiés et il n'y a pas d'argent. Je leur donne des marchandises à crédit et j'attends pendant des semaines qu'ils me remboursent, mais certains ne le font pas.», a-t-elle confié.

Les Nations unies affirment que l'ampleur de l'aide humanitaire nécessaire pour faire face à la crise des réfugiés soudanais est énorme et nécessite un effort concerté. Et comme rien ne laisse présager une fin prochaine de la guerre, l'ONU avertit que les personnes déplacées sont confrontées à la faim.

« La réponse est basée sur le budget que l*es agences humanitaires ont planifié pour le début de l'année et peut-être que certaines ont atteint un financement qui soutient nos partenaires dans un court laps de temps mais nous n'avons pas les ressources nécessaires.»,* a indiqué Cliff Winston Alvarico, chef du bureau local du HCR à Kiryandongo.

Aujourd'hui, les États-Unis fournissent quelque 7,5 millions de dollars pour soutenir l'action en faveur des réfugiés soudanais en Ouganda.

Mais l'Ouganda a besoin de 1,4 milliard de dollars cette année pour fournir des secours d'urgence à Fatima et aux milliers d'autres réfugiés qui continuent d'affluer.