Afrique du Sud : manifestation pro-palestinienne au Cap

En Afrique du Sud, des manifestants ont défilé samedi au Cap, en signe de solidarité avec les Palestiniens, près d’un an après le début du conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Cet événement s'inscrit dans un contexte où des voix internationales expriment leur soutien aux Palestiniens, dénonçant ce qu'elles perçoivent comme une situation d'oppression.

Parmi les manifestants, James Conlon, un touriste irlandais, a exprimé sa solidarité : « En tant qu'Irlandais, je me sens lié aux personnes qui ont été opprimées, qui ont lutté et qui ont été colonisées, et ce qui se passe dans ce monde est complètement injuste et écœurant, et je veux juste prêter ma voix à ce groupe de personnes qui se tiennent également aux côtés des opprimés et des sans-voix. »

Le cortège, marqué par des slogans et des pancartes accusant Israël de génocide et de racisme, a défilé vers le Parlement sud-africain. Les manifestants ont fait un parallèle avec le passé de leur propre pays, rappelant la période de l'apartheid. Lee Anne Naidoo, une résidente du Cap, a déclaré : « Je pense que l'État d'Israël est génocidaire. C'est un État colonialiste. En tant que Sud-Africains, nous savons ce que signifie le vol de terres, le racisme et la suprématie blanche. Je suis donc ici pour m'assurer que l'apartheid n'existe pas et ne perdure pas sous une forme légale, où que ce soit. »

D'autres manifestants, comme Esti Joorst, ont souligné l'importance de l'unité pour dénoncer la situation : « Les Sud-Africains doivent tous s'unir pour s'opposer à ce qu'Israël fait subir aux Palestiniens. C'est absolument odieux. Je n'arrive pas à croire que cela continue. Cela ne fait pas qu'un an ; cela fait quelque chose comme 76 ans de destruction absolue d'un pays et d'un peuple. Nous devons absolument nous unir et boycotter les sionistes. »

Des marches similaires étaient également prévues dans d'autres villes sud-africaines, dont Johannesburg et Durban, renforçant ainsi la solidarité nationale avec la cause palestinienne.